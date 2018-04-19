В Петербург вернутся холод и дожди

В Северную столицу вернутся холод, дожди, туманы и сильный ветер, сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре. Погода начнется портиться 21 апреля. Местами в городе на Неве пройдут сильные осадки, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

Столбик термометра покажет не выше +9 градусов. В воскресенье, 22 апреля, станет еще холоднее, ночью температура опустится до околонулевой отметки. Днем воздух прогреется до +7 градусов.

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Ранее о возможных заморозках предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, к концу апреля температура в Петербурге должна прийти в норму, будет около +16 градусов.

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