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В Петербург вернутся холод и дожди

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© Фото: Instagram / @nasturca

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С 21 апреля погода в городе на Неве резко испортится.

В Северную столицу вернутся холод, дожди, туманы и сильный ветер, сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре. Погода начнется портиться 21 апреля. Местами в городе на Неве пройдут сильные осадки, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

Столбик термометра покажет не выше +9 градусов. В воскресенье, 22 апреля, станет еще холоднее, ночью температура опустится до околонулевой отметки. Днем воздух прогреется до +7 градусов.

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Ранее о возможных заморозках предупреждал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, к концу апреля температура в Петербурге должна прийти в норму, будет около +16 градусов.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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