Перехватывающая автостоянка на Синопской набережной станет городской

Перехватывающую автостоянку у станции метро «Площадь Александра Невского» переведут в городскую, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Автостоянка, рассчитанная на 121 автомобиль, расположена у дома 30 по Синопской набережной. С 1 мая за час парковки нужно будет заплатить 100 рублей, за сутки - 600 рублей, за месяц – 6 тыс. рублей.

Ранее в КРТИ сообщили, что с 10 мая на набережной реки Мойки от переулка Гривцова до Гороховой улицы будет организовано постоянное одностороннее движение.

Правый поворот с Красного моста на набережную будет закрыт, для этого установят специальные дорожные знаки.

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