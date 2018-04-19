Участок набережной реки Мойки сделают односторонним

С 10 мая на набережной реки Мойки от переулка Гривцова до Гороховой улицы будет организовано постоянное одностороннее движение, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Правый поворот с Красного моста на набережную будет закрыт, для этого установят специальные дорожные знаки. В Смольном считают, что это решение позволит исключить заторы и увеличить пропускную способность.

Ранее стало известно, что с 20 по 23 апреля ограничат движение по Обуховскому мосту. Во все дни движение по переправе будет ограничено с 22:00 до 06:00.

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