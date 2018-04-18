Албин: Петербург сдаст в срок все объекты к ЧМ-2018

В Петербурге выпало почти три четверти от апрельской нормы осадков

Петербургским школам запретили не пускать на занятия учащихся без формы

Лиственная улица возле парка Сосновка уже несколько лет зарастает мусором

Албин: Петербург сдаст в срок все объекты к ЧМ-2018

В Петербурге выпало почти три четверти от апрельской нормы осадков

Петербургским школам запретили не пускать на занятия учащихся без формы

Лиственная улица возле парка Сосновка уже несколько лет зарастает мусором

«Зенит» вошел в тройку лидеров Чемпионата России после победы над «Динамо»

Петербургским школам запретили не пускать на занятия учащихся без формы

По его словам, непрекращающиеся дожди к девяти утра принесли в Северную столицу 23 мм осадков.

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