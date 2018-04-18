В Петербурге выпало почти три четверти от апрельской нормы осадков, сообщил ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, непрекращающиеся дожди к девяти утра принесли в Северную столицу 23 мм осадков.
«Превышен рекорд суточного количества осадков для 18 апреля. Ранее он был зафиксирован в 1972 году, и составлял 11,1 мм», – сказал Леус.
Сегодня во второй дня в городе на Неве будет стоять относительно теплая погода. Воздух прогреется до +13 градусов, осадков не будет. Единственное, что может смутить петербуржцев, сильный северный ветер с порывами до 11 м/с.
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Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что к концу апреля в городе на Неве похолодает до +4 градусов. Похолодание наступит 22 апреля, температура воздуха снизится до +9 градусов, а 23 апреля – до +7 градусов.
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