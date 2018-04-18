В Сестрорецке появится сквер Пограничников. Законопроект об изменении закона Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» в третьем чтении рассмотрели депутаты ЗакСа.

Сейчас участок между Приморским шоссе и Сестрорецким разливом не имеет названия, однако числится бульваром. Для того, чтобы у территории появилось имя, требуется внести в закон изменения, поменяв статус с «бульвар» на «сквер».

Читайте также:

В Купчино безымянный сквер хотят назвать именем летчика, погибшего в Сирии



Первое чтение законопроект прошел неделю назад. Инициаторы законопроекта во главе с «единороссом» Денисом Четырбоком объяснили, что сквер получит название в связи с празднованием столетия с дня учреждения пограничной охраны. На данный момент город на Неве готовится к ряду праздничных мероприятий в честь пограничников, которые состоятся 28 мая.

Ранее в Сестрорецке появилась улица Михаила Зощенко, которая проходит от Дубковского шоссе до Полевой улицы. В этом районе писатель долгие годы жил и работал на своей даче.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.