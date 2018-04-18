В Петербурге 18 апреля будет холодно и ветрено

В среду, 18 марта, в Северной столице будет холодно и дождливо. Температура днем едва превысит +13 градусов тепла.

«Облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 гр., днем +11...+13 гр., на побережье местами до +7 градусов», – отметили в ведомстве.

Атмосферное давление будет повышаться. Столбик барометра остановится на отметке 758 мм рт. ст. Восход солнца был в 05:34, закат будет в 20:22.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.