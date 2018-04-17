Право собственников на регистрацию третьих лиц в квартирах могут ограничить

Российские власти могут ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц и запретить продажу микродолей в квартирах, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Прописаться в квартире удастся в том случае, если на каждого проживающего будет приходиться не менее учетной нормы площади (для Москвы это 10 кв. м., для ряда регионов – 15 кв. м.).

Ограничения не коснутся супругов, родителей и детей. Других лиц в этом случае можно будет вселить в квартиру только, если суд признает их членами семьи. Соответствующий законопроект, созданный для борьбы с так называемыми резиновыми квартирами, в декабре 2017 года внесли депутаты Павел Крашенинников, Александр Сидякин и Галина Хованская.

Читайте также:

В 2018 году в Петербурге отремонтируют почти 2 тыс. домов



В скором времени состоится первое чтение законопроекта. Как сообщили источники издания, в начале апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на документ. В частности, была раскритикована идея ограничить право граждан на вселение третьих лиц.

Однако уже на прошлой неделе прошло согласительное совещание разработчиков законопроекта и представителей ведомств. По словам Хованской, ей нравится, что на обсуждении не было желания просто написать отрицательный отзыв, а была попытка проблему решить, так как все понимают, что она существует.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.