  • 18 Апрель 2018
USD 18.04.2018 61.1454 -1.1340
USD ММВБ 12:17 61.5304  
EUR 18.04.2018 75.8448 -0.9955
EUR ММВБ 12:17 75.9792  
Нефть($) 18.04.2018 72.05 +0.42
Нефть(p) 18.04.2018 4405.53 -55.54

Картина дня: детские сады, проблемная «Новокрестовская» и контракт Дацюка

Автор:


© Фото: Михаил Киреев/ РИА «Новости»

Темы дня

Сколько дополнительных мест появится в детсадах, когда «Новокрестовскую» откроют для пассажиров и до какого года Дацюк продлил контракт со СКА.

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало решение Смольного увеличить количество мест в детских садах еще на три тысячи. Первыми о самом громком событии в рунете среди городских СМИ написали «Невские новости» (14:15), «MR7» (14:35) и «78.ru» (14:40). Федеральные СМИ не уделили этому событию внимания.

Смольный планирует открыть в течение 2018-2019 годов 3 тыс. дополнительных мест в детских садах города на Неве. Несмотря на внушительную цифру, потребность в местах куда больше.

В начале 2018 года в петербургских дошкольных образовательных учреждениях не хватало 7294 места для детей в возрасте до 3 лет, поставленных на учет. Дети более старшего возраста обеспечены услугами дошкольного образования полностью.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стало решение Яндекса «открыть» новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая». Об этом оперативнее всех написали «78.ru» (14:05), «Невские новости» (14:10) и «Stroypuls.ru» (15:00). Федеральные СМИ освещать парадоксальную ситуацию не стали.

На сервисе «Яндекс.Карты» появились еще не открытые станции петербургского метро «Новокрестовская» и «Беговая». Первый пробный поезд между «Новокрестовской» и «Беговой» пройдет 23 апреля, однако на картах обозначено, что пассажиры могут воспользоваться новыми станциями.

В настоящее время на «Новокрестовской» и «Беговой» монтируют инженерные сети, системы безопасности и пожаротушения, водо- и электроснабжение, вентиляцию. Эскалаторы и траволаторы находятся на стадии пусконаладки, в процессе находится установка лифтов для маломобильных людей.

Третьей темой дня по «Монитору» стал новый контракт Павла Дацюка со СКА. Об этом оперативнее всех написали «78.ru» (15:10), « p1spb.ru» (15:15) и «Санкт-Петербург.ру» (15:20). О данном событии написали ведущие спортивные федеральные СМИ, такие как «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт».

Нападающий СКА Павел Дацюк продлил контракт с петербургским клубом. Форвард останется в Северной столице еще на год, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем Twitter-аккаунте.

Представитель игрока отметил, что сейчас Дацюк готовится с национальной сборной к предстоящему Чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Российский хоккеист, которому в июле исполнится 40 лет, выступает за СКА с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча за петербургских армейцев, забросил 12 шайб и сделал 30 результативных передач.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «Невские новости».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Из любви к искусству: что будет на акции «Библионочь» в Петербурге

    Кино, поэзия, квесты и театральные представления – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, которые пройдут в ночь с 20 по 21 апреля.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram