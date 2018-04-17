Картина дня: детские сады, проблемная «Новокрестовская» и контракт Дацюка

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало решение Смольного увеличить количество мест в детских садах еще на три тысячи. Первыми о самом громком событии в рунете среди городских СМИ написали «Невские новости» (14:15), «MR7» (14:35) и «78.ru» (14:40). Федеральные СМИ не уделили этому событию внимания.

Смольный планирует открыть в течение 2018-2019 годов 3 тыс. дополнительных мест в детских садах города на Неве. Несмотря на внушительную цифру, потребность в местах куда больше.

В начале 2018 года в петербургских дошкольных образовательных учреждениях не хватало 7294 места для детей в возрасте до 3 лет, поставленных на учет. Дети более старшего возраста обеспечены услугами дошкольного образования полностью.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стало решение Яндекса «открыть» новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая». Об этом оперативнее всех написали «78.ru» (14:05), «Невские новости» (14:10) и «Stroypuls.ru» (15:00). Федеральные СМИ освещать парадоксальную ситуацию не стали.

На сервисе «Яндекс.Карты» появились еще не открытые станции петербургского метро «Новокрестовская» и «Беговая». Первый пробный поезд между «Новокрестовской» и «Беговой» пройдет 23 апреля, однако на картах обозначено, что пассажиры могут воспользоваться новыми станциями.

В настоящее время на «Новокрестовской» и «Беговой» монтируют инженерные сети, системы безопасности и пожаротушения, водо- и электроснабжение, вентиляцию. Эскалаторы и траволаторы находятся на стадии пусконаладки, в процессе находится установка лифтов для маломобильных людей.

Третьей темой дня по «Монитору» стал новый контракт Павла Дацюка со СКА. Об этом оперативнее всех написали «78.ru» (15:10), « p1spb.ru» (15:15) и «Санкт-Петербург.ру» (15:20). О данном событии написали ведущие спортивные федеральные СМИ, такие как «Спорт-Экспресс» и «Советский спорт».

Нападающий СКА Павел Дацюк продлил контракт с петербургским клубом. Форвард останется в Северной столице еще на год, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем Twitter-аккаунте.

Представитель игрока отметил, что сейчас Дацюк готовится с национальной сборной к предстоящему Чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Российский хоккеист, которому в июле исполнится 40 лет, выступает за СКА с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча за петербургских армейцев, забросил 12 шайб и сделал 30 результативных передач.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «Невские новости».