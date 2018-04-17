Сезон фонтанов в Петербурге откроют 19 апреля

В четверг, 19 апреля, в 11:00 в Петербурге откроют сезон фонтанов, сообщает пресс-служба «Водоканала». Первым начнет свою работу фонтан в Ново-Манежном сквере, следом заработают фонтаны у Казанского собора и знаменитый «Шар».

Главные фонтанные комплексы Северной столицы на Московской площади и площади Ленина запустят 9 мая с 11:00 до 23:00. Всего в текущем сезоне будут работать 52 фонтана и четыре фонтанных комплекса.

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Ранее стало известно, что фонтаны государственного музея-заповедника «Петергоф» начнут работать 28 апреля. В этот день учреждение перейдет на летний режим. Торжественное открытие фонтанов пройдет 19 мая. Его посвятят 100-летию музейной жизни Петергофа, Павловска, Царского Села и Гатчины.

