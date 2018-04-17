Более 70 автобусов отвезут болельщиков на игру «Зенит» - «Динамо»

В среду, 18 апреля, 75 автобусов обеспечат перевозку болельщиков к «Зенит-арене», где петербургский клуб примет московское «Динамо». В период с 17:00 до 19:30 транспорт будет ходить к стадиону от станций метро «Петроградская», «Выборгская» (конечная – автостанция «Крестовский остров») и «Чкаловская» (конечная – Спортивная улица).

В период с 17:00 до 18:30 автобусы маршрута S6 будут следовать от «Чкаловской» до парковки у «Сибур Арены», а с 18:30 до 19:30 по своему привычному маршруту. После окончания матча в течение двух часов автобусы будут подвозить зрителей в обратном направлении.

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Встреча 23 тура чемпионата России по футболу «Зенит» - «Динамо» состоится 18 апреля в 19:30. Сине-бело-голубым для продолжения борьбы за путевку в Лигу Чемпионов нужно обязательно побеждать гостей из Москвы.

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