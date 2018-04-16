В ночь на 17 апреля в Петербурге разведут сразу четыре моста

В ночь на 17 апреля в Северной столице разведут сразу четыре моста – Дворцовый, Биржевой, Благовещенский и Тучков, сообщает пресс-служба «Мостотреста». Они будут недоступны для пешеходов и автомобилистов с 01:00 до 04:55 по мск.

Официально навигация по Неве стартовала 10 апреля, однако первые заявки на разводку переправ поступили только сейчас. Длительное отсутствие заявок – результат того, что Финский залив и Ладожское озеро еще скованы льдом.

В Гидрометцентре Северной столицы подчеркивают, что ледоход уже начался, однако Ладога полностью очистится ото льда только в первую майскую неделю.

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Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.