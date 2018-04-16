В Петербурге приостановят реставрацию исторических зданий до конца ЧМ-2018

До конца Чемпионата мира по футболу в Петербурге приостановят реставрационые работы на исторических зданиях. Смольный уже попросил собственников объектов снять леса. По мнению властей города, строительные конструкции небезопасны для болельщиков.

В частности, в списке фигурирует бизнес-центр, расположенный в доме 20 по Невскому проспекту. Это памятник архитектуры «Дом Голландской церкви». Пауза коснется и «Дома Вавельберга» на Невском проспекте, который реконструируют под гостиницу. Проектом занимается компания «ИФГ-Базис-проект» иркутского бизнесмена Николая Буйнова.

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Эксперты считают, что от решения правительства Северной столицы пострадает бизнес, который упустит выгоду от приостановки строительства коммерческих объектов, потерпит убытки, связанные с обслуживанием тела кредита на строительство.

Чемпионат мира по футболу пройдет пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Помимо двух столиц, матчи примут Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.