Роскомнадзор официально начал блокировать Telegram

С понедельника, 16 апреля, Роскомнадзор официально начал блокировать мессенджер Telegram на территории России, сообщает официальный сайт ведомства. Надзорному органу поступило соответствующее решение Таганского районного суда.

В связи с этим информация об интернет-ресурсах компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership была направлена операторам связи и провайдерам с целью ограничения доступа.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории России. Блокировку разрешили начать с 16 апреля до вступления решения в законную силу.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы сервиса, заявил, что Таганский суд своим решением назвал Telegram наиболее безопасным мессенджером и доказал, что ФСБ не читает мессенджеры, использующие сплошное шифрование.

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