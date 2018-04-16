«Россети»: Мы никогда в своей истории не проводили корпоративов

Корпорация «Россети» опровергла данные «Новой газеты» о том, что провела государственные закупки для корпоратива задним числом.

«Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что компания «Россети» никогда в своей истории не проводила и не будет проводить «корпоративов»», – подчеркнули в пресс-службе корпорации.

По словам представителей «Россетей», 4 апреля в Кремлевском Дворце состоялся торжественный вечер в честь лучших работников электросетевого комплекса. Организатором выступило ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец», которое непосредственно отвечало за исполнение договорных обязательств перед приглашенными эстрадными артистами.

В соответствии с предусмотренными во ФГБУК «ГКД» регламентами на сайте госзакупок была опубликована информация о заключенных с ведущими вечера договорами. В свою очередь, закупка услуг по организации и проведению мероприятия была осуществлена ПАО «Россети» в строгом соответствии с законодательством России и с соблюдением всех корпоративных процедур, отметили в корпорации.

Извещение о проведении закупочной процедуры было размещено ПАО «Россети» на сайте госзакупок 12 марта 2018 года на основании решения, принятого Центральной закупочной комиссией холдинга 6 марта 2018.

«Договор с ФГБУК «Государственный Кремлевский Дворец» заключен 15 марта 2018, 19 марта информация о заключенном договоре была размещена на сайте госзакупок. Таким образом, содержащаяся в статье информация о том, что закупка была якобы проведена после мероприятия, не соответствует действительности», – рассказали в пресс-службе «Россетей».

Что касается прибыли корпорации, то по итогам 2017 года компания «Россети» получила чистую прибыль в размере 137 млрд рублей, что на 40% больше, чем в 2016 году.

В «Новой газете» приводили другие данные – по итогам 2017 года чистый убыток «Россетей» составил 13,2 млрд рублей. Годом ранее компания получила прибыль в размере 222,4 млрд рублей. Руководство объяснило ситуацию снижением «прочих доходов» почти в четыре раза и увеличением «прочих расходов» в девять раз.

Издание сообщало, что контракты ведущих вечера Ивана Урганта и Яны Чуриковой были заключены на день позже и были оценены в 3,7 и 1,05 млн рублей соответственно.

После корпоратива появились лоты на изготовление фотозон за 566 тыс. рублей и бланков приглашений и конвертов для мероприятия за 145 тыс. рублей. Способом размещения закупки в каждом случае указан вариант «у единственного поставщика».

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