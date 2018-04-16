В Петербурге появилось граффити на тему блокировки Telegram

Арт-группа «Явь» изобразила на одной из стен трансформаторной будки на окраине Петербурга граффити на тему блокировки Telegram.

Иконка мессенджера оказалась за тюремной решеткой. Над логотипами других аналогичных сервисов изображены знаки вопросов. Место нахождения граффити участники арт-группы скрывают.

«Ни Роскомнадзор, ни спецслужбы ни разу не упомянули какими методами будет осуществляться борьба с терроризмом в Telegram. Каков будет регламент этой борьбы? Будут следить за перепиской пользователей, в отношении которых имеются доказательства их причастности к терроризму? Какие это будут доказательства? Доказательства, полученные в режиме оффлайн? Или достаточно будет положительного комментария о терроризме под каким-нибудь постом в ВК?» – задаются вопросами активисты.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории России. Блокировку разрешили начать с 16 апреля до вступления решения в законную силу.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы сервиса, заявил, что Таганский суд своим решением назвал Telegram наиболее безопасным мессенджером и доказал, что ФСБ не читает мессенджеры, использующие сплошное шифрование.

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