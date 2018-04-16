В Петербурге 16 апреля будет тепло и дождливо

В понедельник, 16 апреля, в Северной столице будет стоять теплая, но дождливая погода. Днем столбик термометра покажет до +16 градусов тепла.

«Ночью переменная облачность, днем облачная с прояснениями погода. Утром, днем кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 гр., днем +14...+16 гр., на побережье Финского залива местами до +11 градусов», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Восход солнца был в 05:40, закат будет в 20:17.

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