Картина дня: блокировка Telegram, ремонт Троицкого моста и потоп Серафимовского кладбища

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало решение суда по блокировке Telegram. Первыми о самом громком событии в рунете среди городских СМИ написали «Невские новости» (11:45), «Санкт-Петербург.ру» (12:35) и «Фонтанка.ру» (12:35). Федеральные СМИ уделили этому событию не меньшее внимание.

Сегодня Таганский районный суд Москвы постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стал ремонт Троицкого моста. Об этом оперативнее всех написали «78.ru» (16:15), «Водитель Петербурга» (16:45) и «Санкт-Петербург.ру» (17:05). Федеральные СМИ не обратили внимание на городское событие.

На Троицком мосту ограничат движение с связи с работами по замене покрытия проезжей части, сообщает пресс-служба «Мостотреста».

С 00:00 16 апреля до 06:00 20 апреля нельзя будет проехать по крайним полосам в обоих направлениях. С 00:00 22 апреля до 6:00 27 апреля автомобилисты не смогут проехать по средним полосам в обоих направлениях, включая трамвайные пути.

Третьей темой дня по «Монитору» стал потоп на Серафимовском кладбище. Об этом оперативнее всех написали «Фонтанка.ру» (13:20), «Санкт-Петербург.ру» (13:30) и «Аргументы и факты в Петербурге» (14:50). Федеральные СМИ новость не заинтересовала.

Серафимовское кладбище в Приморском районе Петербурга частично затопило грунтовыми водами. Они залили около 15% территории. Инцидент случился из-за таяния снега и выхода грунтовых вод на поверхность.

В МЧС сообщили, что знают о происшествии, но будут заниматься лишь мониторингом ситуации. В ведомстве подчеркнули, что у руководства кладбища есть дренажные каналы и помпы. По расчетам экспертов, вода уйдет к концу 15 апреля.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Невские новости», «Regnum» и «Санкт-Петербург.ру».