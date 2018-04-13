Telegram начнут блокировать в России с 16 апреля

С понедельника, 16 апреля, Роскомнадзор добавит в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров адреса для блокировки Telegram, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с решением ведомства.

«Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник», – рассказал собеседник агентства.

Сегодня Таганский районный суд Москвы постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

По словам российского программиста, после блокировки Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100% доступность сервиса без VPN не гарантирована.

Дуров порекомендовал пользователям не удалять и не перустанавливать мессенджер при возникновении проблем со связью, скачивать последние обновления Telegram в AppStore или Google Play. Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям.

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Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы сервиса, заявил, что Таганский суд своим решением назвал Telegram наиболее безопасным мессенджером и доказал, что ФСБ не читает мессенджеры, использующие сплошное шифрование.

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