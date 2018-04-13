Управление Роскомнадзора забросают бумажными самолетиками

В пятницу, 13 апреля, в 19:00 управление Роскомнадзора в Петербурге на Садовой улице забросают бумажными самолетиками в знак протеста против блокировки Telegram. Акцию анонсировали активисты молодежного движения «Весна».

«Мы предлагаем всем желающим прийти и написать все что они думают о Роскомнадзоре и блокировке Telegram в сообщениях на самолетиках и сразу послать их по адресу», – пишут организаторы флэшмоба.

Сегодня Таганский районный суд Москвы постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы сервиса, заявил, что Таганский суд своим решением назвал Telegram наиболее безопасным мессенджером и доказал, что ФСБ не читает мессенджеры, использующие сплошное шифрование.

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