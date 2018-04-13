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Движение по Троицком мосту ограничат до 27 апреля

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© Фото: Пресс-служба «Мостотреста»

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На проезжей части переправы будут менять асфальт.

На Троицком мосту ограничат движение с связи с работами по замене покрытия проезжей части, сообщает пресс-служба «Мостотреста».

С 00:00 16 апреля до 06:00 20 апреля нельзя будет проехать по крайним полосам в обоих направлениях. С 00:00 22 апреля до 6:00 27 апреля автомобилисты не смогут проехать по средним полосам в обоих направлениях, включая трамвайные пути.

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Ранее Мостотрест» запустил проект «50 фактов о Троицком мосте». Каждый день до 115-летия открытия переправы (мост открыли 29 мая 1903 года) на сайте компании будет появляться один новый факт об одной из самых красивых достопримечательностей Северной столицы. Финальный факт будет размещен в день юбилея моста.

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