На улицы Петербурга вывели вагоны блокадного трамвая

На улицы Петербурга 13 апреля вывели вагоны блокадного трамвая. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Сегодня в Музее городского электрического транспорта прошла акция памяти, приуроченная к 76-й годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде в 1942 году.

Посетителям музея показали газеты блокадного города с публикациями о Трамвайно-троллейбусном управлении (ТТУ) Ленинграда, продемонстрировали осколок снаряда, попавшего на территорию Василеостровского парка, хлебные карточки, фронтовые письма, масштабные модели блокадных трамваев.

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Трамвайное движение в Ленинграде прервалось в декабре 1941 года в связи с перебоями в подаче электроэнергии и разрушением контактных сетей. Работники ТТУ сумели исправить ситуацию и 7 марта 1942 года запустили в городе первые грузовые трамваи. Возобновление пассажирских перевозок случилось немного позже – 15 апреля.

На первых порах в Северной столице работали пять маршрутов, пролегающих по диагонали через весь город. Это было сделано для того, чтобы пассажиры могли добраться в любой район всего с одной пересадкой.

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