Дуров о блокировке Telegram: Конфиденциальность не продается

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как мессенджер будет работать после блокировки и что делать пользователям. По словам российского программиста, сервис будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100% доступность сервиса без VPN не гарантирована.

«В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно. Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он порекомендовал не удалять и не перустанавливать мессенджер при возникновении проблем со связью, скачивать последние обновления Telegram в AppStore или Google Play. Что касается решения российских властей, то Дуров подчеркнул, что конфиденциальность не продается.

«Власть, которая есть у местных правительств над IT-корпорациями, основана на деньгах... Конфиденциальность не продается, а от прав человека нельзя отказываться из-за страха или жадности», – заключил знаменитый программист.



Власть, которая есть у местных правительств над IT-корпорациями, основана на деньгах



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/04/2018/5ad099209a794731955fa044

Конфиденциальность не продается, а от прав человека нельзя отказываться из-за страха или жадности», — подчеркнул создатель Telegram.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/04/2018/5ad099209a794731955fa044

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Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории России. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы сервиса, заявил, что Таганский суд своим решением назвал Telegram наиболее безопасным мессенджером и доказал, что ФСБ не читает мессенджеры, использующие сплошное шифрование.

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