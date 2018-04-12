Льды с Ладоги принесли в Петербург маленьких нерп

Вместе со льдом из Ладожского озера в Северной столице появились маленькие нерпы. Ветеринары попросили петербуржцев не оставлять морских животных в беде и сообщать об их местонахождении по номеру телефона – 699-23-99.

«По Неве идет ладожский лед, а вместе с ним плывут маленькие нерпули. Вот такое чудо заметили на реке Фонтанке рядом с БДТ. Так что если сегодня будете прогуливаться по набережным, обращайте, пожалуйста, внимание на спуски к воде и отмели – там может вылезти отдыхать этот крошечный путешественник», – отмечают специалисты.

Помимо нерп, любителями покататься на льдинах в акватории Неве стали моржи. Петербуржца в плавках верхом на льдине у Петропавловской крепости заметили днем 12 апреля, сообщает «Фонтанка.ру». После небольшого дрефа он прыгнул в реку, после чего вернулся на берег.

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Ранее в Петербурге всеми любимый нерпенок Крошик превратился в жгучего брюнета. Около месяца он почти ничего не ел, и почти не плавал, меняя свою шоколадно-коричневую шерсть на новый угольно-черный наряд со светлыми пятнами в виде колец. Теперь Крошика ожидает переезда в уличный бассейн.

Нерпенка нашли, когда он был совсем маленьким. Его вес составлял всего 4 кг. В скором времени животное настолько привыкло к людям, что отказалось возвращаться в дикую природу. В итоге дружелюбного и человеколюбивого Крошика поселили в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих.

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