В 2018 году в Петербурге отремонтируют почти 2 тыс. домов

В Северной столице в 2018 году планируют капитально отремонтировать 1756 многоквартирных жилых дома. В порядок приведут 501 крышу, 267 фасадов, в 162 домах поменяют лифты, в 56 – сети газоснабжения. На эти цели из бюджета города выделят 5,4 млрд рублей, 3,5 млрд их них – взносы собственников за капремонт.

За первый квартал этого года собственники жилья внесли 1,022 млрд рублей на капитальный ремонт домов. Собираемость взносов составила 92,6%. Однако далеко не все петербуржцы ответственно относятся к этому процессу. На данный момент около 300 тыс. горожан должны городу более 1,3 млрд рублей.

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По словам гендиректора Фонда капитального ремонта Дениса Шабурова, в 2017 году должникам направили примерно 100 тыс. писем с претензией, благодаря которым удалось собрать около 372 млн рублей.

Ранее Смольный утвердил адресную программу капитального ремонта дорог до 2022 года. В 2018 году на восстановление дорог выделят 1,18 млрд рублей. Будут отремонтированы трамвайные пути на проспекте Авиаконструкторов, Петергофском шоссе и Среднеохтинском проспекте. Продолжится ремонт Ярославского проспекта, Шлиссельбургского шоссе, улицы Салова и проспекта Стачек

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