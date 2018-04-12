Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока – 2»

Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», сообщается в пресс-релизе компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Это важный день для нашего проекта: по результатам нашей всесторонней и кропотливой работы финские власти утвердили детальный план строительства и эксплуатации 374-километровой финской секции газопровода «Северный поток – 2», общая протяженность которого составит около 1230 км», – сказал менеджер проекта Торе Гранског.

Разрешение выдало Региональное административное агентство Южной Финляндии в соответствии с законом о воде. Первое разрешение правительства Суоми на строительство газопровода в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) было получено на прошлой неделе.

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В Германии компания Nord Stream 2 уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – Швеции и Дании, идут по графику.

«Северный поток – 2» должны ввести в эксплуатауцию в конце 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Маршрут «Северный потока - 2» пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши.

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