В Петербурге 12 апреля будет солнечно и тепло

В четверг, 12 апреля, в Северной столице будет солнечно и безветренно. Столбик термометра днем покажет +11 градусов, осадки не ожидаются.

«Малооблачно. Ветер переменный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 гр., днем +9...+11 гр. Атмосферное давление будет мало меняться», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

На дорогах местами гололедица, спасатели рекомендуют автолюбителям соблюдать дистанцию и скоростной режим. Восход солнца был в 05:52, закат будет в 20:08.

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