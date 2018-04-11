Юлия Скрипаль рассказала о тяжелом состоянии отца

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия рассказала о тяжелом состоянии отца. Заявление женщины было опубликовано на официальном сайте полиции Лондона.

«Меня выписали из районной больницы Солсбери 9 апреля 2018 года. Меня лечили с таким очевидным профессионализмом и с такой добротой, что я немедленно начала скучать по медперсоналу. Мой отец остался на их попечении, и он все еще серьезно болен», – отмечается в сообщении.

Скрипаль добавила, что продолжает страдать от последствий нервно-паралитического вещества. Она попросила не приезжать в Великобританию свою двоюродную сестру Викторию и отказалась от российской консульской поддержки.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью были отравлены веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта. Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

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В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

Через месяц после происшествия, 5 апреля, спецслужбы Великобритании заявили, что с большой степенью вероятности установили местонахождение лаборатории, изготовившей «Новичок». Они сообщили, что она находится на территории России, однако не уточнили конкретное место.

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