Картина дня: угрозы Трампа, взрыв на «Алмазе» и фонтаны в Петергофе

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стали угрозы России со стороны американского лидера Дональда Трампа. Первыми об этом среди городских СМИ написали «Невские новости» (14:20), «Фонтанка.ру» (14:45) и «Санкт-Петербург.ру» (15:10). Федеральные СМИ уделили этому событию не меньшее внимание.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон нанесет ракетный удар по Сирии. О предстоящей атаке политик написал в своем Twitter-аккаунте, комментируя слова посла России в Ливане Александра Засыпкина о готовности защищать ближневосточное государство.

«Россия обещает сбивать все ракеты, направленные на Сирию. Готовься, Россия, потому что они прилетят, хорошие, новые и «умные». Вы не должны быть партнерами с животным, которое убивает свой народ газом и наслаждается этим», – заявил Трамп.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стал взрыв на судостроительном заводе «Алмаз». Об этом оперативнее всех написали «Вести Санкт-Петербург» (15:10), «Деловой Петербург» (15:25) и «ЗакС.ру» (15:35). Федеральные СМИ также обратили внимание на происшествие. Среди них ТАСС, РИА «Новости», РБК и «Интерфакс».

Взрыв произошел 11 апреля в процессе строительства корабля для пограничной службы ФСБ РФ. В результате происшествия погиб один человек, еще десять работников были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. В МЧС считают, что причиной трагедии стала разгерметизация баллона с газом. Пожара после взрыва не последовало.

По последним данным, работы на судне производились с цистерной. Во время работ могла быть нарушена техника безопасности, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора завода Ильяза Мухутдинова.

Третьей темой дня по «Монитору» стал запуск фонтанов в Петегофе, намеченный на 28 апреля. Об этом оперативнее всех написали «MR7» (08:10), «АБН» (09:05) и «Gazeta.SPb» (09:20). Данное событие федеральная пресса не заметила.

Фонтаны государственного музея-заповедника «Петергоф» начнут работать 28 апреля. В этот день учреждение перейдет на летний режим. Незадолго до открытия сезона в Нижнем парке протестировали работу комплексов. Первыми испытали Римские фонтаны, они находятся в полном порядке.

Торжественное открытие фонтанов пройдет 19 мая. Его посвятят 100-летию музейной жизни Петергофа, Павловска, Царского Села и Гатчины.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Невские новости», «Regnum» и «Санкт-Петербург.ру».