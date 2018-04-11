Во время реставрации церкви в Екатерининском дворце нашли золотых ангелов‍

Двух золотых ангелов без рук и ног, спрятанных за обшивкой иконастаса, нашли во время реставрации Церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце в Царском селе. По словам специалистов, находки пострадали во время Великой Отечественной войны.

Предположительно, их спрятали бывшие сотрудники музея, надеясь, что-когда нибудь ангелов найдут и отреставрируют. В пресс-службе ГМЗ «Царское село» рассказали, что восстановлением ценных скульптур будут заниматься будут реставраторы Царскосельской янтарной мастерской.

Церковь Воскресения Христова в Екатерининском дворце построили по проекту одного из самых известных архитекторов Петербурга Бартоломео Растрелли. Во времена царской России в здании размещали религиозную живопись в золотых рамах. Во время фашисткой оккупации церковь была разграблена и изуродована. Полномасштабные реставрационные работы начались только в 2015 году.

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Это не единственная уникальная находка за последнее годы. В начале января в Эрмитаже рассказали о «письме из прошлого» – записке от реставраторов, работавших в музее в 1947-1948 годах. В 2017 году при реставрации Часовой башни нашли предметы военного времени – разведсхемы, финские и советские газеты 1944 года, детали осветительного прибора, упаковка от махорки и бланки счетов.

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