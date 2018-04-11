Навальный уличил Тулеева в незаконном захвате леса для резиденции

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный уличил бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в незаконном захвате лесного участка площадью 70 тыс. кв. м. для своей резиденции. Соответствующее видео оппозиционер выложил на своем Youtube-канале.

По словам главы ФБК, на участке государственного дачи Тулеева находятся более 40 хозяйственных построек – котельные, прачечные, погреба, водонапорная башня, склад и собственная артезианская скважина.

Навальный подчеркивает, что чистая вода и воздух доступны далеко не каждому жителю области. По загрязненности водоемов сточными водами регион занимает седьмое место в стране, по загрязненности воздуха - третье. По продолжительности жизни Кузбасс находится на 75 месте в России.

Помимо хозяйственных построек, на территории резиденции Тулеева находится три дома общей площадью более 1000 кв.м. и пруд с пирсом и фонтаном. Рядом с ним дом, похожий на баню.

Официальная площадь земельного участка, на котором находится губернаторская дача, около 15 га. К официальной площади добавлены и обнесены забором еще 70 тыс. м2 лесного массива, который стал продолжением резиденции.

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Тулеев лишился должности губернатора Кузбасса после пожара в ТК «Зимняя вишня» 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин, приезжавший в Кемерово, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

На данный момент суд арестовал владельца ТРЦ Надежду Судденок, технического директора ТРЦ Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.



Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

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Видео: Youtube / Алексей Навальный