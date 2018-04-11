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Депутаты ЗакСа поддержали легализацию электронных рецептов

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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По словам авторов законопроекта, нужно развивать современные технологии в медицине.

В среду, 11 апреля, депутаты петербургского ЗакСа в первом чтении утвердили законопроект, позволяющий поликлиникам оформлять электронные рецепты на лекарства. «За» проголосовали 38 депутатов.

«Мы считаем, что нужно развивать современные технологии в медицине. На электронные рецепты с 2012 года успешно перешли наши финские соседи», – сказал один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Александр Тетердинко.

Согласно документу, парламентарии предлагают наделить Смольный полномочиями по введению электронных рецептов на лекарства, при этом пациент всегда может попросить выписать ему рецепт на бумаге с подписью врача.

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Электронные рецепты уже успешно используют в Москве. Появление электронных рецептов в Петербурге защитит пациентов от ошибки при неправильном прочтении фармацевтом наименования или дозировки препарата. Врач сможет с легкостью отменить уже выпущенный и хранящийся в базе данных рецепт, если обнаружил в предписании ошибку.

Ранее Минпромторг России сообщил, что доля жизненно важных лекарств на российском рынке за 2017 год достигла 84%. Это рекорд за последние шесть лет. В 2016 году доля таких лекарств в России составляла 76,8%. В ведомстве подчеркивают, что к концу 2018 года планируют достичь 90%.

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