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В Пушкарском саду появилось граффити с актером, сыгравшим Довлатова

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© Фото: Instagram / @ekaterina_tiha

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Портрет сербского актера Милана Марича нарисовали на трансформаторной будке.

В Пушкарском саду нарисовали граффити с сербским актером Миланом Маричем, сыгравшим главную роль в сериале «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Портрет артиста появился на трансформаторной будке.

Пользователи социальных сетей предполагают, что граффити сотворили художники из объединения Hoodgraff. Ранее представители этого движения увековечили на петербургских улицах Альберта Энштейна, Павла Дурова, Стива Джобса, Виктора Цоя, Юрия Шевчука, Михаила Горшенева, Илью Сегаловича и прапорщика Задова.

Ранее, в декабре 2017 года, лидер фракции «Единая Россия» в петербургском ЗакСе Александр Тетердинко направил губернатору Георгию Полтавченко письмо с просьбой пересмотреть законодательство, касающееся творчества уличных художников.

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В тексте документа депутат отмечает, что в последнее время в городе часто возникают конфликтные ситуации, связанные с закрашиванием граффити на фасадах зданий. По его мнению, это случается из-за несовершенства законодательной базы города в сфере благоустройства.

Тетердинко предлагает изменить существующий закон и предусмотреть в нем возможность согласовывать уже готовые работы художников с профильными инстанциями.

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