В ночь на 11 апреля закроют движение по Литейному мосту

В Петербурге в ночь с 10 на 11 апреля будет закрыто движение по Литейному мосту, сообщили в пресс-службе «Мостотреста». Переправа будет недоступна для пешеходов и автомобилистов с 01:40 до 04:45.

Сегодня, 10 апреля, в Петербурге стартовал сезон навигации. Технически все мосты готовы, однако заявок на их разводку не поступало, в связи с чем «Мостотрест» продолжит проверять исправность работы переправ, сообщает «Фонтанка.ру».

Отсутствие заявок – результат того, что Финский залив и Ладожское озеро еще скованы льдом. В Гидрометцентре Северной столицы подчеркивают, что ледоход уже начался, однако Ладога полностью очистится ото льда только в первую майскую неделю.

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Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.