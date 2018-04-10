В Петербурге раскритиковали строительство нового музея Достоевского в Кузнечном переулке

Строительство нового музея Достоевского на месте сквера между домами №5 и №9 в Кузнечном переулке назвали недопустимым. Руководитель фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Петербурга Игорю Албину с просьбой отложить спорного проекта и рассмотреть его на заседании совета по сохранению культурного наследия.

По словам депутата, он полностью разделяет мнение петербургского отделения Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры (ВООПИиК), которое считает, что существующие эскизы музея демонстрирую полное непонимание того, что допустимо, а что нет в историческом пространстве города.

«Ни мне, ни руководству ВООПИиК неизвестно о существовании какой-либо концепции развития музея Достоевского, как неизвестно и о ее профессиональном обсуждении. На официальном сайте музея информация о ней отсутствует», – сказал Вишневский.

Парламентарий добавил, что если и вести строительство нового здания для музея, то лучше воссоздать исторический облик дома 7 в Кузнечном переулке, который был снесен в 1970-е годы.

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Ранее Смольный дал добро на постройку нового музея Достоевского, однако градозащитники считают, что объект, больше напоминающий коммерческую недвижимость, разрушит уникальную историческую среду Петербурга Достоевского.

У активистов возникают вопросы и к юридическому статусу здания, поскольку его планируют передать в «безвозмездное бессрочное пользование» музею. В таком случае собственность на здание сохранится за фондом «Петербург Достоевского», в число соучредителей которого входят директор музея Наталья Ашимабаева, автор проекта архитектор Евгений Герасимов и инвестор Андрей Якунин.

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