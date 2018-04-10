СПб ГУП «Мостотрест» запустил проект «50 фактов о Троицком мосте». Каждый день до 115-летия открытия переправы (мост открыли 29 мая 1903 года) на сайте компании будет появляться один новый факт об одной из самых красивых достопримечательностей Северной столицы. Финальный факт будет размещен в день юбилея моста.

Сегодня, 10 апреля, в городе на Неве стартовал сезон навигации. Технически все мосты готовы к сезону, однако заявок на развод переправ не поступало, в связи с чем «Мостотрест» продолжит проверять исправность работы мостов.

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Отсутствие заявок – результат того, что Финский залив и Ладожское озеро еще скованы льдом. В Гидрометцентре Северной столицы подчеркивают, что ледоход уже начался, однако Ладога полностью очистится ото льда только в первую майскую неделю.

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