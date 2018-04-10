На пяти пригородных вокзалах Петербурга появится Wi-Fi

На пяти пригородных вокзалах Северной столицы появится Wi-Fi. Беспроводным интернетом обзаведутся Стрельна, Аэропорт, Павловск, Новый Петергоф и Царское село.

Проектом займется компания ТрансТелеКом (ТТК). Оператор подписал договор с Центральной дирекцией пассажирских обустройств (ЦДПО) – филиалом ОАО «РЖД».

«В дни Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом в российских городах, нагрузка на все виды транспорта возрастет, ждем мы и увеличения числа посетителей пригородных вокзалов. Мы хотим, чтобы в ожидании поездов и электричек пассажиры проводили время максимально комфортно: могли узнавать последние новости и уточнять маршрут, смотреть трансляции и общаться», – сказал заместитель начальника ЦДПО по производству Олег Аверочкин.

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Беспроводной интернет появится на вокзалах до 2020 года. Для подключения к Wi-Fi пассажирам необходимо будет пройти простую процедуру авторизации. В дальнейшем электронные устройства будут подключаться в сети на пригородных вокзалах автоматически.

Ранее стало известно, что беспроводной интернет появится в 700 петербургских автобусах до ЧМ–2018. Wi-Fi в транспорт проведет компания «ФриСити». В «Пассажиравтотрансе» объяснили, что инвестор сам предложил провести интернет. Транспортная компания направила предложения другим крупным поставщикам услуг связи, но ответа так и не получила.

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