В ГИБДД предложили изменить медицинские вопросы в экзамене на права

В экзамене на водительские права могут измениться формулировки и варианты ответов на 15 вопросов, касающихся медицинской части, сообщают «Известия».

Глава ГИБДД Михаил Черников направил в региональные подразделения инспекции письмо с предложением внести поправки в проверочные материалы.

Речь идет о вопросах первой помощи пострадавшим, в которых ранее специалисты обнаружили ошибки. В частности, предложено убрать вопрос, предполагающий, что на место перелома накладывается жгут. Вместо него появится вопрос, как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении.

На него предполагается три варианта ответа. Первый: растереть пораженные участки тела снегом или шерстью, затем дать алкоголь. Второй: утеплить пораженные участки тела и обездвижить их, дать пострадавшему теплое питье. Третий: смазать пораженные участки тела кремом, наложить согревающий компресс и грелку. Правильным ответом является второй вариант.

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В новых билетах поправили алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации, правила наложения жгута при артериальном кровотечении и многие другие серьезные вопросы, ранее содержавшие неточности или ошибки.

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