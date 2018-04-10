Петербургские мосты предложили оснастить сетками

Спасатели предложили снабдить петербургские мосты сетками, ограждающими горожан от несчастных случаев, сообщает «Петербугский дневник». С соответствующей инициативой к руководству «Мостотреста» обратился начальник Центра ГИМС Управления МЧС по Северной столице Александр Радько.

В организации ответили спасателю, что установка дополнительных конструкций на переправах запрещена, так как большинство из них являются памятниками архитектуры. Во-вторых, сетки могут помешать при разводке мостов.

«На всех мостах есть сотрудники охраны. Они снимают людей с перильных ограждений, пока те успевают сосчитать до десяти и сделать шаг», – сказал первый заместитель директора «Мостотреста» Андрей Кочин, добвив, что мосты в центре города не пользуются популярностью у самоубийц.

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Сегодня, 10 апреля, в Петербурге стартовал сезон навигации. Технически все мосты готовы, однако заявок на их разводку не поступало, в связи с чем «Мостотрест» продолжит проверять исправность работы переправ, сообщает «Фонтанка.ру».

Отсутствие заявок – результат того, что Финский залив и Ладожское озеро еще скованы льдом. В Гидрометцентре Северной столицы подчеркивают, что ледоход уже начался, однако Ладога полностью очистится ото льда только в первую майскую неделю.

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