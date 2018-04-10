На «Приморской» отремонтируют эскалаторы почти за 35 млн рублей

Петербургский метрополитен разместил на портале госзакупок тендер на ремонт эскалаторов на станции метро «Приморская».

Потенциальный победитель должен будет отремонтировать три эскалатора, включая монтаж лифтов и движущихся тротуаров, за 34,2 млн рублей.

Срок сдачи каждого эскалатора не должен превышать более 20 дней. Ремонт продлится четыре месяца – с 30 мая по 20 сентября. Заявки принимаются до 25 мая включительно. Во время ремонта вход на станцию может быть ограничен.

В мае прошлого года «Приморскую» временно закрывали из-за неисправности одного из эскалаторов. Второй в это время находился на плановом ремонте.

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