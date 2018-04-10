Юлию Скрипаль выписали из больницы

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, отравленную вместе с отцом в британском Солсбери, выписали из больницы, сообщает Би-би-си.

По данным телерадиокомпании, женщину перевезли в «безопасное место». Ожидается, что сегодня ее лечащие врачи сделают заявление. Сергей Скрипаль пока остается в больнице, его состояние быстро улучшается.

В начале апреля Юлия сделала первое заявление после того, как пришла в себя. Она поблагодарила всех, кто пожелал скорейшего выздоровления. Скрипаль попросила окружающих уважать частную жизнь ее семьи в период восстановления и подчеркнула, что весь этот инцидент с отравлением сбивает с толку.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерьювеществом «Новичок» в Великобритании 4 марта. Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

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В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

Через месяц после происшествия, 5 апреля, спецслужбы Великобритании заявили, что с большой степенью вероятности установили местонахождение лаборатории, изготовившей «Новичок». Они сообщили, что она находится на территории России.

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