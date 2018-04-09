Смольный назвал список домов, находящихся в аварийном состоянии

В правительстве Петербурга огласили список домов, находящихся в аварийном состоянии, сообщает «Мойка 78». Всего зданий восемь, большинство из них находится в Приморском районе города. Все они будут расселены и снесены уже в следующем году.

Два здания из «черного списка» расположены в Большой Каменке – №6 и 48. В поселке Ольгино уничтожат дом № 28 на Лесной улице и дом №21/2 на Парковой улице. На Пролетарском проспекте – дом №48. На улице Калинина дом №2-2, на Приморском шоссе дом № 511 литераН, в Петровском переулке – дом 3/13.

Ранее депутаты ЗакСа в первом чтении приняли законопроект, согласно которому заброшенные и никем не используемые исторические здания в Петербурге будут сдавать в аренду по цене один рубль за один кв. метр в год.

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Согласно документу, льготные условия аренды будут распространяться на объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и принадлежащие городу. Арендатор будет определяться на конкурсной основе. Здание будет передаваться на 49 лет с условием, что ремонт сделают в первые семь лет.

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