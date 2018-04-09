Почти 500 тонн мусора вывезли из Петербурга за неделю

С 19 по 25 марта с улиц Петербурга вывезли 476 тонн мусора и 277 тонн смета (зимняя грязь, пыль, грунтовые наносы, – прим. ред.), сообщили в комитете по благоустройству. Этот объем равен грузоподъемности крупнейшего в мире карьерного самосвала «БелАЗ».

За неделю дворники отработали 9,5 тыс. смен, дорожная техника – 7,3 тыс. смен. По словам представителей комитета, рабочие стараются максимально использовать теплые часы для влажной уборки улиц. Первая теплая ночь на 9 апреля позволила мыть дороги круглосуточно.

Читайте также:

В Петербурге увеличат штрафы за уборку фасадов с опозданием



С 30 марта дорожные службы использовали для мойки улиц почти 36 тыс. кубометров воды. Сегодня на улицах города работают почти 600 единиц спецтехники и более тысячи дворников.