Службу судебных приставов Петербурга возглавила Анна Лашкова

Новым директором Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу и Ленобласти стала Анна Лашкова, которая с начала года исполняла обязанности главы управления.

Лашкова работает в УФССП по Петербургу и Ленобласти с 2001 года, имеет чин государственного советника юстиции России 3-го класса. В 2008 году она стала заместителем руководителя управления.

Экс-глава ведомства Владимир Гольцмер покинул свой пост после окончания десятилетнего контракта. Он не смог продолжить службу, так как достиг предельного возраста для этой должности – 65 лет.

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При Гольцмере в УФССП активно внедряли новые технологии, которые затем активно использовались по всей стране. В 2010 году петербуржцы первыми в России получили в распоряжение сервис «Узнай о своих долгах», который позволял проверить задолженности и оплатить их онлайн. Сегодня система трансформирована в национальный «Банк данных исполнительных производств».

В 2012 – 2013 годах управление выстроило отношения с банками, после чего приставы стали получать информацию о счетах, акциях и других активов должников. Была внедрена система автоматического списания денежных средств. В это же время город на Неве стал первым регионом, в котором применили программно-аппаратный комплекс «Поток-Д» для поиска автомобилей должников на дорогах.

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