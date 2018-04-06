В Петербурге увеличат штрафы за уборку фасадов с опозданием

Петербургский ЗакС в третьем чтении принял законопроект, согласно которому за очистку и промывку фасада с опозданием можно будет лишиться до 300 тыс. рублей.

В тексте документа устанавливается штраф в размере 1 млн рублей, если нарушены сроки и порядки осуществления капитального ремонта.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) рассказали, что ежегодная промывка фасадов нежилых зданий в городе на Неве завершится к 27 мая. По информации районных администраций, предстоит помыть фасады почти 5 тыс. строений.

Фасады 354 зданий нежилого фонда отмоют в соответствии с контрактом, а 3857 – собственными силами учреждений. Еще по 663 нежилым строениям способ помывки пока не определен.

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Позднее в Северной столице приступят к ремонту домов. Согласно адресным программам, работы пройдут на фасадах 310 домов в 14 районах Петербурга. В жилищном комитете уточнили, что краткосрочный план капитального ремонта на 2018 год предусматривает восстановление 249 домов. В общей сложности до начала осени обновят более 500 зданий.

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