Роскосмос предложил всем желающим написать письма космонавтам на МКС

В преддверии Дня космонавтики Роскосмос предложил всем желающим написать письмо космонавтам Антону Шкаплерову и Олегу Артемьеву, которые несут вахту на борту МКС.

Написать можно о чем угодно: поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы профессионального и личного характера, отправить пожелания, рисунки или фотографии.

«Здорово, что теперь у каждого есть возможность «поговорить» с космонавтами, работающими на орбите Земли. Для Артемьева и Шкаплерова этот проект станет приятным подарком к самому космическому празднику. Ведь работая полгода вдали от семьи, друзей и коллег, космонавты вдвойне рады любой возможности общения», – рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Отправить письмо на МКС можно до 10 апреля на сайте проекта через специальную форму. В праздничный день, 12 апреля, космонавты выберут лучшие письма и ответят их адресатам в прямом эфире.

Читайте также:

Новый космический корабль «Федерация» отправится в полет в 2022 году



Ранее в Роскосмосе сообщили, что школьники Артем Макаренко и Валерий Саенко открыли новый остров в Арктике. Он появился в районе архипелага Новая Земля из-за таяния ледников. Для исследования арктических ледников молодые люди использовали снимки со спутников «КАНОПУС-В», «Landsat-7/8» и «Sentinel-1/2».

Размеры образовавшегося острова – 410 на 780 метров, площадь – 0,19 кв. км. Документы о регистрации нового географического объекта уже направлены в Русское географическое общество.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.