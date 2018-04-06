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В доме Скрипаля в Солсбери погибли все животные

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© Фото: vk.com/y.skripal

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Умерли две морские свинки, кота, находившего в состоянии сильного стресса, было решено усыпить.

В доме бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, опечатанном полицией после покушения, погибли две морские свинки, сообщает The Daily Mirror. Ветеринары установили, что они погибли от обезвоживания.

Черного персидского кота по кличке Нэш Ван Дрейк нашли в состоянии сильнейшего стресса. Его отвезли в военную лабораторию в Портон-Даун, чтобы провести анализы на следы нервно-паралитического вещества «Новичок». Однако животное так страдало, что его решили усыпить.

Ранее дочь экс-полковника Юлия, пришедшая в себя после отравления, сделала первое заявление. Девушка поблагодарила всех за поддержку и призвала уважать частную жизнь ее семьи. Произошедший инцидент она назвала странным.

Бывший разведчик и его дочь были отравлены в Великобритании 4 марта, их нашли в бессознательном состоянии на скамейке торгового центра города Солсбери. Лондон возложил ответственность за атаку на Россию и выслал 23 российских дипломатов домой.

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Россия ответила симметрично. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отравление Скрипалей санкционировал лично президент Владимир Путин. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

В четверг, 5 апреля, спецслужбы Великобритании заявили, что с большой степенью вероятности установили местонахождение лаборатории, изготовившей нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей. По данным Лондона, она расположена на территории России, однако ее точное местонахождение не уточняется.

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