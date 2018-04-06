«Тотальный диктант» в Петербурге прочтут Боярские, Сурганова и баттл-рэперы

В Петербурге объявили ведущих «Тотального диктанта». В главном корпусе Санкт-Петербургского экономического университета «диктаторами» выступят Михаил Боярский с супругой актрисой Ларисой Луппиан.

На филфаке РГПУ им. Герцена диктант проведут музыкант Светлана Сурганова, актеры Петр Семак и Светлана Крючкова, экс-директор Исаакиевского собора Николай Буров и филолог Михаил Дымарский.

В ИТМО строгий экзамен взвалили на плечи поэтов и участников баттл-рэп площадки Versus – Марины Кацюбы и Дмитрия Ромащенко, более известного под псевдонимом «Эрнесто Заткнитесь».

Читайте также:

На «Тотальный диктант» в Петербурге за сутки записались более 3500 человек



В Петербурге «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля на почти 90 площадках. По прогнозам организаторов, в нем примут участие 10 тыс. жителей Северной столицы (в 2017 году – 7200). По количеству участников город на Неве два последних года занимает второе место в мире, уступая Москве.

Традиционно «Тотальному диктанту» предшествуют открытые общегородские занятия по русскому языку, которые проходят по средам в Университете ИТМО и по субботам в РГПУ им. Герцена. В каждом занятии принимает участие более 100 человек – сколько позволяют вместить университетские аудитории.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.