Лофт-проект «Этажи» закроют на реконструкцию из-за пожарной безопасности

Лофт-проект «Этажи» закрывается на реконструкцию. По словам директора заведения Светланы Полыньковой, планировка некоторых помещений не соответствует требованиям пожарной безопасности.

«Мы заботимся о наших гостях и грядущем потоке туристов, именно поэтому к 1 мая мы улучшаем и технически обновляем наши помещения, в том числе по нововведенным требованиям пожарной безопасности, предусмотренным законом РФ», – отметили в «Этажах».



Часть пространств должны привести в порядок к 1 мая. До этого дня те помещения, которые не будут затронуты реконструкцией, продолжат работать в обычном режиме.

Согласно новым требованиям ГОСТа, которые вступят в силу с 1 мая, российские организации будут обязаны ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию и дважды в год – работоспособность автоматических систем тушения и противодымной защиты, сообщают «Известия».

За проведение инспекции отвечает собственник объекта, он может привлекать специалистов организации или сторонних экспертов. Предусматриваются и внеплановые проверки объектов «по мере необходимости».

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Власти начали проверять места массового скопления людей после трагедии в Кемерово, унесшей жизни 64 человек. Президент России Владимир Путин, приезжавший на место пожара, заявил, что произошедшее – результат преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

На данный момент по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы владелец ТРК Надежда Судденок (ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России»), задержаны технический директор Георгий Соболев, электромонтер Александр Никитенко, отвечавший за пожарную безопасность, начальник строительной инспекции Кузбасса Танзилия Комкова, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, а также глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.