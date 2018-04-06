В Петербурге 6 апреля будет тепло и дождливо

В пятницу, 6 апреля, в Северной столице будет стоять теплая, но дождливая погода. Днем столбик термометра покажет +8 градусов.

«Облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь, вечером с мокрым снегом. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный 7-12 м/с», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление будет понижаться. Гололедицы не ожидается. Восход солнца был в 06:10, закат будет в 19:53.

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