Из Петербурга в Хельсинки можно будет доехать за 500 рублей

Автобусный перевозчик Lux Express объявил весеннюю распродажу. До 8 апреля билеты на все европейские направления из Петербурга и Москвы можно приобрести со скидкой 50% (нужно ввести промокод spring2018).

Добраться из Северной столицы до Хельсинки можно за 488 рублей, в Таллин – 780, Ригу – за 910. Отправиться в путешествие можно с 16 апреля по 3 июня (акция не действует на период с 28 апреля по 2 мая).

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